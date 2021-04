Oito dias de suspensão para treinador do Rio Ave por gestos obscenos no jogo contra o Boavista

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, foi suspenso por oito dias pelos gestos obscenos que protagonizou com o Boavista, na 26.ª jornada da I Liga, informou esta terça-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O treinador dos vila-condense foi punido por erguer o dedo do meio, nas duas mãos, em direção ao banco de suplentes dos 'axadrezados', quando o Rio Ave marcou o terceiro golo, que permitiu à sua equipa arrancar o empate na parte final do jogo, disputado no Estádio do Bessa.

Além da suspensão por oito dias, Miguel Cardoso foi também multado em 2.805 euros pelo Conselho de Disciplina.