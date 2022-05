Operação de 60 milhões de euros da Benfica SAD com procura 1,5 vezes superior à oferta

O empréstimo obrigacionista da Benfica SAD, no montante de 60 milhões de euros (ME), contou com uma procura de 88,5 ME, atraindo 4.576 investidores, segundo os resultados esta segunda-feira divulgados na sessão especial de mercado na Euronext Lisbon.

"A oferta superou claramente as expectativas. Sabíamos que foi lançada num contexto difícil. Atingir uma procura de 88,5 ME é verdadeiramente impressionante", afirmou o administrador financeiro da SAD 'encarnada', Domingos Soares de Oliveira, durante o encontro em que também esteve presente o presidente do Benfica, Rui Costa.

A operação tinha um valor global inicial de 40 ME, mas, face à forte procura dos investidores (1,47 vezes acima da oferta), foi aumentada para 60 ME.