Rui Costa demitiu-se do cargo de presidente do Benfica, tal como os restantes órgãos sociais do clube, dando seguimento à declaração de princípios feita no dia 9 de julho último, quando tomou posse do cadeirão da Luz, na sequência da renúncia de Luís Filipe Vieira.









Uma assembleia-geral eleitoral está desde já marcada para dia 9 de outubro. Rui Costa não anunciou intenção de avançar como candidato, mas tudo aponta para que o faça com brevidade.

Estas decisões emanaram de uma reunião plenária dos órgãos sociais do Benfica, na tarde desta quarta-feira, cujo ponto único da ordem de trabalhos era a análise da situação do clube. Os dirigentes do emblema da águia concluíram esta quarta-feira estarem atingidos os objetivos estratégicos definidos numa outra reunião, em 13 de julho. Entre esses objetivos estavam a criação de condições para uma eficiente preparação desportiva da época, a qualificação da equipa de futebol para a fase de grupos da Champions, a conclusão do empréstimo obrigacionista e um “adequado” fecho de mercado. Todos os pressupostos estão cumpridos, segundo concluíram de forma unânime os presentes na reunião, pelo que Rui Costa decidiu ser este o momento para a marcação de eleições. Aguarda-se agora o surgimento de candidatos à presidência.

Jesus sem 14 jogadores



Jorge Jesus faz a preparação da equipa do Benfica, por estes dias, sem 14 jogadores, todos ausentes nas respetivas seleções. A lista está assim formada: Rafa, João Mário (Portugal equipa A); Gonçalo Ramos, Tomás Araújo e Paulo Bernardo (Portugal sub-21); Svilar e Radonjic (Sérvia), Lucas Veríssimo (Brasil); Otamendi (Argentina); Vertonghn (Bélgica); Yaremchuk (Ucrânia); Seferovic (Suíça); Odysseas (Grécia) e Taarabt (Marrocos). O Benfica joga dia 11 de setembro com o Santa Clara.