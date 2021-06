Benfica com muitas incertezas no arranque da nova época

Um reforço, quatro jogadores em isolamento, seis lesionados, muita juventude, incertezas e muitas ausências. Foi assim o dia um da temporada 2021/2022 do Benfica.



Jorge Jesus foi o primeiro a chegar ao Seixal (pouco passava das 7h00) no arranque da nova época, marcada pelos testes físicos num plantel com muitas dúvidas.





Os jogadores chegaram em pequenos grupos, a horas previamente estipuladas, separados entre si de forma a evitar qualquer tipo de contágio que possa haver por Covid-19.

Rodrigo Pinho, a única nova cara das águias até ao momento, foi o destaque numa manhã tranquila, praticamente sem adeptos nas imediações do centro de estágio. Grimaldo foi a pé, até porque mora nas imediações.



David Tavares chegou de Uber, enquanto os restantes jogadores chegaram nas viaturas pessoais ou à boleia de outros.

Foram 19 os atletas que realizaram os testes físicos, entre eles Cervi, que deve sair nos próximos dias. O Benfica informou ainda que Helton Leite, Gilberto, Morato e Vinícius, que estiveram de férias no Brasil, estão em isolamento no Benfica Campus e vão cumprir quarentena durante 14 dias.

Entregues ao departamento médico estão seis jogadores: André Almeida, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Darwin (que surgiu ainda de muletas depois da cirurgia ao joelho direito), Rodrigo Pinho e Tiago Araújo.



Gedson, Florentino Luís, Gonçalo Ramos e Jota, que estiveram nos sub-21, apresentam-se segunda-feira, assim como o grego Odysseas. O marroquino Taarabt só na próxima sexta-feira.

Rafa (Portugal), Vertonghen (Bélgica), Seferovic (Suíça), Otamendi (Argentina) e Everton (Brasil) só voltam ao trabalho no final do mês de julho.