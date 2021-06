Amaior parte dos jogadores do plantel do Benfica está de férias, mas há quatro deles que todos os dias voltam ao Seixal para recuperar das respetivas lesões. Darwin, Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e André Almeida abdicaram dos habituais dias de descanso para estarem aptos para o arranque da temporada, apurou o CM.O facto de o grupo voltar ao trabalho ainda este mês levou as estruturas técnica e médica a sensibilizar os atletas ...