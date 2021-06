Jorge Jesus quer ter cinco centrais no plantel do Benfica para 2021/2022, apurou o Correio da Manhã.





As indefinições no eixo defensivo, no início da nova época, levam o treinador dos encarnados a não correr riscos. Otamendi e Vertonghen estão ao serviço das respetivas seleções e só se vão apresentar nos trabalhos das águias, na melhor das hipóteses e depois de um perí...