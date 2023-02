Sporting 1-0 Sp. Braga - Marca Morita

Franco Israel, Matheus Reis, Sotiris, Neto, Rochinha, Trincão, Fatawu, Tanlongo e Arthur

Tiago Sá, Serdar, Rodrigo Gomes, André Horta, Álvaro Djaló, Mendes, Pizzi, Borja e Castro

Jogo Em direto

5' Remate defendido. Simon Banza recebe bem um passe em desmarcação de Tormena e remata para defesa de Adán.

2' Fora de jogo, Sporting. Hidemasa Morita tentou um passe em profundidade que encontrou Youssef Chermiti em posição irregular.

Início 1ª parte

O Sporting recebe o Sp. Braga esta quarta-feira, às 21h15, no jogo que encerra a 18.ª jornada da Liga Bwin. Consulte as escolhas iniciais de Rúben Amorim e de Artur Jorge para o encontro.ONZE DO SPORTING: Adán; St. Juste, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Edwards, Pote e ChermitiSuplentes:ONZE DO SP. BRAGA: Matheus; Paulo Oliveira, Tormena e Niakaté; Victor Gomez, Racic, Musrati e Sequeira; Iuri Medeiros, Abel Ruiz e BanzaSuplentes: