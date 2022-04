Sérgio Conceição está a ponderar poupar Otávio no jogo de sábado, em casa, com o Portimonense, apurou o CM. A razão é simples: o internacional português do FC Porto falha o encontro seguinte, em Braga, caso veja cartão amarelo frente aos algarvios.



O técnico dos dragões não tem por norma poupar jogadores, mas a importância do jogo com o Sp.









Ver comentários