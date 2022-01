Luís Filipe Vieira foi apanhado nas escutas do processo ‘Cartão Vermelho’ a admitir que utilizava o cartão de crédito do Benfica para pagar despesas pessoais. A confissão foi feita durante uma conversa com o antigo vice-presidente das águias João Braz Frade, em junho de 2021, onde ambos condenavam a decisão de Jorge Mattamouros em avançar com uma ação de impugnação contra o ex-presidente das águias.

