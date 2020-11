Panteras devoram águias no Estádio do Bessa

Derrota sem espinhas e ultrapassagem do Sporting na liderança da Liga à 6ª jornada. O Benfica foi ao Bessa perder os primeiros pontos da época, diante de um Boavista sempre muito superior.Foi um jogo para esquecer da equipa de Jorge Jesus, que, decerto, não contava com um grande ‘boavistão’, orientado por Vasco Seabra.Excesso de confiança ou cansaço acumulado podem explicar, em parte, uma noite tão pobre dos lisboetas. Os encarnados nunca conseguiram superar o esquema boavisteiro, com uma linha de cinco defesas, que reduziu os espaços a Darwin e companhia. Só por uma vez (repito, uma vez) o Benfica esteve perto de marcar e de bola parada. Vertonghen cabeceou sem oposição à figura de Leo Jardim.O Boavista, que ainda não tinha vencido esta época, tinha a lição bem estudada. Ainda chegou a temer a habitual avalanche ofensiva encarnada , quando Darwin marcou após um lance de qualidade que o árbitro acabou por anular por fora de jogo, aos 11’. Com um bloco defensivo compacto, a jogar bem alto no terreno, foi sufocando o Benfica. Depois, na frente, Angel Gomes foi a estrela maior entre os axadrezados. Ganhou e bateu o penálti que resultou no 1-0 e, depois, fez uma assistência perfeita para o 2-0 de Elis (outra grande exibição).A estatística de remates foi elucidativa daquilo que se passou nos primeiros 45 minutos: 11 remates para o Boavista e apenas um para o Benfica.Jesus mudou três peças logo após o descanso e o Benfica mudou ... pouco. Jogou mais dentro do meio-campo contrário, mas sem grandes efeitos práticos. Rafa ainda parecia que ia agitar. Pura ilusão, com os panteras a conseguirem, quase sempre sem sustos, impor a sua força, determinação e qualidade.Para sentenciar a noite negra das águias chegou o momento alto aos 75’. Um golaço de Hamache perante a passividade da defesa encarnada. Darwin ainda tentou reduzir mas sem sucesso.Vitória justa do Boavista frente a uma águia à deriva, que, à 6ª jornada, perdeu pela primeira vez e vê o Sporting subir à liderança isolado. Daqui a três dias novo jogo para a Liga Europa com o Rangers. As duas vitórias na prova dão algum conforto à equipa de Jesus, mas o próximo adversário no campeonato talvez não. Os encarnados recebem o Sp. Braga no domingo.