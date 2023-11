Paris Saint-Germain vence para subir à liderança e Vitinha marca

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu esta sexta-feira na receção ao Montpellier, por 3-0, com o terceiro golo marcado pelo internacional português Vitinha, na 11.ª jornada da Liga francesa de futebol, e subiu à liderança, provisoriamente.

A equipa parisiense, em cujo 'onze' inicial não constava nenhum jogador português, marcou cedo, logo aos 10 minutos, pelo sul-coreano Lee Kang-In, mas só na segunda parte é que consolidou a vitória, com mais dois golos, aos 58 e 66 minutos, por Warren Zaire-Emery e por Vitinha.

O médio luso, habitual titular, só foi lançado em campo pelo técnico espanhol Luís Enrique aos 62 minutos, tal como o seu compatriota Gonçalo Ramos, e quatro minutos depois fechou o resultado com um remate colocado de fora da área, após um passe do marroquino Achraf Hakimi.

Os outros dois portugueses do plantel do PSG, Danilo Pereira e Nuno Mendes, estão lesionados e não puderam dar o seu contributo à equipa.

A vitória do PSG guindou-o à liderança da Liga, com 24 pontos, mas os parisienses têm mais um jogo do que os que os seguem na classificação, desde logo o Nice, com 22 pontos, o Mónaco, com 20, e o Lille, com 18.

O Nice, segundo classificado, recebe o Rennes, no domingo, e, caso vença, recupera a liderança, com 25 pontos, mais um do que o PSG.