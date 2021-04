Paulinho não está a ter o impacto esperado no ataque do Sporting, que tem perdido eficácia com o avançado em campo. Nos 6 jogos para o campeonato em que o português de 28 anos foi titular, os leões marcaram 9 golos, o que dá uma média de 1,5 remates certeiros por partida. Este registo fica abaixo da média (1,9 golos por jogo) verificada nas outras 21 jornadas sem Paulinho no onze inicial.