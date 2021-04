"Paulinho tem de se aguentar, assim como os outros, porque o Sporting é um grande clube. Quem está aqui tem de saber lidar com a pressão”, disse este sábado Rúben Amorim na antevisão do jogo deste domingo (20h00, SportTV1) com o Sp. Braga, depois de o avançado ter sido muito criticado nas redes sociais pelos adeptos.









“Veio do Santa Maria até ser o mais caro do Sporting. Chegou a internacional, lutou muito... É preciso é ter estofo para fazer o caminho”, acrescentou, frisando que continua a acreditar que Paulinho é “o melhor avançado português”.

Amorim abordou depois o embate com o Sp. Braga.“ É um jogo importante para o adversário. Pois, em caso de vitória do Sporting, o Sp. Braga fica matematicamente afastado do título. Não é decisivo para o Sporting e muito menos para o Paulinho”.





Para o técnico dos leões, a equipa, com Paulinho, está a “criar mais oportunidades”. “Quando os resultados não aparecem, as pessoas têm dúvidas, mas não vou mudar. Se acredito numa coisa, vou até ao fim. Sou assim, porque acredito. Já aconteceu no início no Sp. Braga, no Sporting... Vai acontecer mais vezes ao longo da carreira. Estou muito blindado à opinião das outras pessoas. Só que eu sou o treinador. Como tenho de escolher não o gosto de fazer condicionado.”





Rúben Amorim vai voltar a Braga, de onde se transferiu para o Sporting por 12 milhões de euros na época passada, e não espera facilidades. "Vai ser um jogo difícil frente a uma excelente equipa, que tem experiência e joga muito bem em casa. Estão habituados a estes jogos, num sistema que se adapta ao nosso. O jogo pode ser decidido nos pormenores. Trabalhámos sobre isso, olhámos para os jogos que fizemos com eles. Estaremos preparados. Sabemos da qualidade do Sp. Braga, mas também sabemos da nossa e vamos para ganhar".





Apesar do grau de importância do jogo para os leões, pois têm apenas quatro pontos de avanço para o FC Porto, Amorim manteve a mesma preparação: "O primeiro treino foi de recuperação e o segundo durou 25 minutos. Foi sempre assim que fizemos. Preparámos muito bem este jogo. Vimos os vídeos como fazemos habitualmente, preparámos as bolas paradas... Para nós, é sempre uma final, desde o primeiro dia que são sempre finais".



Os erros de Adán e João Mário

Rúben Amorim dissecou ontem os erros de João Mário e Adán no empate com o Belenenses SAD (2-2) e recusou que tenham sido provocados pela pressão. "O João Mário falhou porque chutou para aquele lado. Se tivesse chutado para o outro, a bola tinha entrado, como entrou em vários penáltis, não tem nada a ver com a pressão. O Adán pensou em duas coisas ao mesmo tempo, ia bater a bola e depois pensou em passar. Foi a forma como li o lance. Se estivesse ansioso, tinha chutado a bola logo para a frente. O Adán é muito confiante".