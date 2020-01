Paulo Gomes formalizou candidatura às eleições do Vitória de Setúbal

Paulo Gomes, ex-vice-presidente do Vitória de Setúbal, vai concorrer às eleições do clube da I Liga como líder da Lista D, depois de ter formalizado ao final da manhã desta sexta-feira a sua candidatura no Estádio do Bonfim.

O antigo dirigente, de 50 anos, que se chegou a cruzar com o candidato da Lista C José Dias Mendes, disse à agência Lusa que a sua candidatura tem vindo a ganhar força desde terça-feira, dia em que apresentou os nomes que compõem a sua lista e o programa eleitoral.

"Eu e a equipa com quem estou a trabalhar estamos muito satisfeitos. A forma como fizemos a nossa apresentação permitiu perceber de uma forma organizada e estruturada ao que esta lista vem. Somos uma equipa todo-o-terreno e viemos para trabalhar e organizar. Estamos prontos para a guerra e sinto, cada vez mais, que há muitas mensagens de apoio à minha volta para que consiga chegar à presidência", disse.

Paulo Gomes, candidato a presidente da direção, tem Cândido Casimiro e João Martins como candidatos a líderes da mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar, respetivamente.

As eleições do Vitória Futebol Clube realizam-se em 17 de janeiro.