Ainda não se estreou com a camisola do Benfica, mas tem vindo a causar muito boa impressão à equipa técnica de Roger Schmidt. Álvaro Carreras chegou há poucos dias a Portugal, mas o seu pé esquerdo já está a impressionar, apurou o CM.



O lateral espanhol, de 20 anos, já esteve no banco de suplentes na vitória (2-0) diante do Boavista para a Liga, mas acabou por não ser utilizado.









