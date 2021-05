Pedro Gonçalves faz único hat-trick da época e é coroado 'rei' dos goleadores

O médio Pedro Gonçalves, do Sporting, sagrou-se, na quarta-feira, melhor marcador da edição 2020/21 da I Liga de futebol, com 23 golos, depois de assinar o seu único 'hat-trick' na prova, superando o suíço Haris Seferovic, do Benfica.

Com 22 anos e na sua primeira temporada ao serviço do emblema de Alvalade, Pote, como também é conhecido, juntou o título de campeão nacional ao estatuto de 'rei' dos goleadores, impedindo Seferovic de regressar ao trono, que ocupou em 2018/19.

Pedro Gonçalves consegue assim voltar a colocar um nome português no topo dos melhores marcadores, 18 anos depois de Simão Sabrosa, ao serviço do Benfica, o ter conseguido, quando venceu igualado com o senegalês Fary, na altura no Beira-Mar, em 2002/2003, e 25 anos depois de Domingos Paciência, na ocasião ao serviço do FC Porto, ter vencido isolado, em 1995/1996.

Depois de seis 'bis' durante a época, na 34.ª e última jornada, Gonçalves foi 'obrigado' a assinar o seu primeiro 'hat-trick' ao serviço do Sporting, no triunfo em Alvalade sobre o Marítimo, por 5-1, para chegar ao topo e impedir novo sucesso do avançado helvético, que, instantes antes, tinha fugido na liderança com dois golos marcados ao Vitória de Guimarães (triunfo 3-1 do Benfica).

Após fazer a sua formação no Sporting de Braga e no Valência, Pote chegou a representar os sub-23 do Wolverhampton, tendo mesmo feito um jogo pela equipa principal do clube inglês, mas foi no Famalicão, em 2019/20, que deu nas 'vistas', com sete golos em 40 jogos em todas as provas.

Contratação do Sporting para esta temporada, e apesar de ser um médio ofensivo de origem, Gonçalves foi aposta habitual do técnico Rúben Amorim para ocupar a linha de três avançados e o internacional sub-21 respondeu em 'grande', sagrando-se no goleador da equipa.

Pote esteve ausente no arranque do campeonato, que com o Sporting só aconteceu à segunda jornada no campo do Paços de Ferreira (2-0), mas cedo se tornou numa figura determinante naquela que acabou por ser a época de regresso ao título nacional dos 'leões', depois de 19 anos de ausência.

Na quinta jornada, nos Açores, perante o Santa Clara (2-0), Gonçalves assinou os primeiros dois golos no campeonato pelo Sporting e seguiram-se mais cinco jogos seguidos a marcar, com três 'bis' pelo meio, a Moreirense, Vitória de Guimarães e Tondela.

Com algumas jornadas de diferença, Pote voltou a assinar dois golos na Madeira, com o Marítimo (2-0), e bem mais tarde no campeonato, já com Sporting campeão, na Luz perante o Benfica (3-4).

Pelo meio, e já numa fase bem crítica do campeonato, o internacional português sub-21 deu a vitória ao Sporting no campo do Farense, marcado o único golo dos 'leões' (1-0).

Em toda a prova, o médio apenas falhou o jogo com o Paços de Ferreira, no arranque, e o encontro no Bessa com o Boavista, na 15.ª jornada.