Pedro Pinho, empresário de jogadores ligado ao FC Porto, terá pagado, durante vários meses, a renda de casa de Fernanda Miranda, companheira do presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, após a separação do casal, em 2017.Segundo a revista ‘Sábado’, esta é uma das suspeitas indicadas pelo Ministério Público nos mandados de busca executados na segunda-feira a Pedro Pinho e ao presidente do FC Porto.