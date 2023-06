Pedro Proença reeleito para terceiro mandato na presidência da Liga Portugal

Pedro Proença, que preside à Liga de clubes desde 2015, considerou esta quinta-feira "o primeiro dia de uma nova era no futebol profissional", após ter sido reeleito para mais quatro anos no organismo, prometendo retribuir a confiança recebida.

Poucos minutos depois de a Assembleia-Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter anunciado a sua reeleição, Pedro Proença pronunciou-se em comunicado, assumindo o momento de mudança.

"Hoje é o primeiro dia de uma nova era no futebol profissional. Depois de oito anos de grandes desafios e muitas conquistas, as sociedades desportivas voltaram a depositar no projeto que lidero a confiança para conduzir os destinos da LPFP no quadriénio 2023-27", disse Proença, citado no referido comunicado.