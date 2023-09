“Penálti de Trubin sobre Taremi”: Sérgio Conceição elogiou primeira parte portista na Luz

"Jogámos contra muitos mais. Quando o critério é normal, tudo bem. Compreendo e aceito o vermelho a Fábio Cardoso como também compreendia o penálti do Trubin sobre o Taremi", disse Sérgio Conceição. O técnico portista elogiou a primeira parte da equipa: "Merecíamos ir para o intervalo a vencer. Custa perder desta forma."Conceição admitiu que o "desgaste" da equipa a jogar com 10 acabou por ser decisivo.O técnico, que viu cartão amarelo por supostos protestos, criticou o arremesso de objetos dos adeptos encarnados: "Temos um escudo grande que são os nossos adeptos." Assim que acabou o jogo, o treinador dirigiu-se para o centro do terreno, na direção do árbitro, e com cara de poucos amigos impediu que os seus jogadores cumprimentassem ou sequer se aproximassem de João Pinheiro e dos auxiliares.De notar um cumprimento entre Conceição e Schmidt depois de uma breve troca de palavras em que ambos pareceram discordar. "Apenas cumprimentámo-nos e felicitou-me pela vitória", afirmou Roger Schmidt já na sala de imprensa do Estádio da Luz.