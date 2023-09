Pepe voltou ontem a fazer tratamento para debelar o problema muscular no gémeo da perna direita. O central está praticamente apto mas só no dia do jogo é que Sérgio Conceição saberá se o capitão vai a jogo no clássico na Luz, sabe o Correio da Manhã.



Afastado do último jogo no Dragão (triunfo por 2-1 com o Gil Vicente) devido a um problema físico, o luso-brasileiro tem vindo a ser alvo de tratamento intensivo no centro de treinos do Olival (Gaia).









