Pepe vai estar pronto para as grandes decisões do FC Porto e da seleção nacional, apesar da pequena cirurgia de que foi alvo, na quarta-feira, após o violento choque com Lucas Paquetá no jogo com o Lyon (derrota por 1-0 no Dragão) na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.









O central português esteve ausente no treino desta quinta-feira dos portistas, tendo realizado “repouso e tratamento”.

A lesão não aparenta, no entanto, ser grave, pelo que até poderá regressar aos relvados em Tondela. Pepe já terá mesmo manifestado vontade de jogar, mas o departamento médico pede alguma cautela.



O central tem sido um dos esteios da defesa azul-e-branca, que procura consolidar a vantagem pontual sobre o Sporting na Liga, no domingo, frente ao Tondela (18h00), e da seleção nacional, que tem dois compromissos decisivos para a qualificação para o Mundial do Qatar. Portugal joga com a Turquia (dia 24, no Estádio do Dragão).



Em caso de vitória, a equipa de Fernando Santos defronta, cinco dias depois, o vencedor da partida entre a campeã europeia Itália e a Macedónia do Norte, também no Dragão.

Manafá faz tratamento



Manafá esteve ausente da sessão de ontem do FC Porto, realizando tratamento e trabalho de recuperação depois de ter sido operado ao joelho direito (rotura do tendão rotuliano). O lateral-direito está afastado dos relvados desde dezembro.





Treino pelas 10h30



O FC Porto volta a treinar hoje pelas 10h30 no Olival, com o Tondela na mira. Os dragões vão tentar ampliar a vantagem pontual sobre o Sporting, segundo classificado (só joga na segunda-feira). Faltam nove jornadas para o final da Liga.