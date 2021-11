Pepe falha jogo decisivo com Sérvia após expulsão. Basta um empate para Portugal se apurar para o Mundial2022

O central Pepe foi esta quinta-feira expulso no 'nulo' de Portugal na República da Irlanda e vai falhar no domingo o decisivo encontro do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022 com a Sérvia, na Luz.

O experiente jogador do FC Porto, que hoje se tornou o mais velho de sempre a vestir a camisola das 'quinas', viu pela primeira vez o cartão amarelo aos 72 minutos e a segunda aos 82, recebendo a respetiva ordem de expulsão.

Ao contrário de Pepe, os seis jogadores que estavam em risco de falhar o embate com os sérvios se vissem o cartão amarelo não foram admoestados e, desta forma, podem disputar o encontro marcado para o reduto dos 'encarnados'.



O selecionador nacional garantiu em declarações aos jornalistas que não poupou jogadores "por causa dos amarelos" e desdramatizou a ausência de Pepe contra a Sérvia.



Portugal está a um empate de se apurar para o Mundial do Qatar.