Pepe foi colocado numa redoma de modo a atingir a melhor condição física possível para liderar a invasão portista à Luz no clássico de sexta-feira. O FC Porto confirmou esta segunda-feira que, no regresso do plantel ao trabalho após a folga de domingo, o capitão limitou-se a fazer tratamento.



Os dragões não revelaram o problema físico do jogador de 40 anos, mas o CM sabe que se trata de um edema no gémeo da perna direita.









