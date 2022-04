Pepe repudia "veementemente" castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina

O defesa do FC Porto Pepe repudiou esta terça-feira "veementemente" a suspensão de 23 dias que lhe foi aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência dos incidentes ocorridos no 'clássico' com o Sporting.

"A honra, a dignidade e a retidão do caráter são três dos valores que mais prezo na vida, seja em que circunstância for. E é em defesa destes pilares que não tenho outra alternativa que não seja repudiar veementemente o castigo que me foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF", escreveu o internacional português, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Pepe confessou que se manteve "sempre muito tranquilo, por saber que não eram verdadeiros os factos" que lhe foram "imputados".