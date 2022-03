Pepe foi esta quarta-feira submetido a uma intervenção cirúrgica devido ao choque violento com Lucas Paquetá logo nos primeiros instantes da partida com o Lyon, no Estádio do Dragão.Em nota publicada no site oficial do clube, os dragões informam que o experiente defesa-central foi submetido "a uma pequena cirurgia devido uma ferida corto-contusa na zona frontal da cabeça", tendo sido substituído ao intervalo do encontro.Rúben Semedo foi o homem escolhido por Sérgio Conceição para entrar no lugar do capitão.