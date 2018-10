Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peseiro diz que ninguém no Sporting "vai a jogo a pensar no clássico"

Técnico desvaloriza qualquer resultado registado na Luz e garante motivação no jogo contra o Portimonense.

Por Raul Teixeira | 01:30

José Peseiro garantiu este sábado uma equipa motivada para a deslocação de hoje (20h00) ao terreno do Portimonense, depois da vitória moralizadora da equipa leonina sobre o Vorskla Poltava (2-1) para a Liga Europa.



"Não há tempo nem condições para trabalhar alguma estratégia no campo, com todos os jogadores, mas há outras formas. É um jogo muito importante para nós e queremos vencer para nos mantermos nos lugares cimeiros. A pressão não está do lado do Portimonense e isso é bom, quando as coisas não estão a correr bem a uma equipa [algarvios contam com apenas uma vitória em seis jogos]. A pressão está toda do nosso lado" disse este sábado o técnico leonino em conferência de imprensa, antes da partida para o Algarve.



Segundo o treinador dos verdes-e-brancos, para vencer em Portimão a equipa tem de "estar muito forte" e apelar à "capacidade de superação", uma vez que vão defrontar um grupo que "teve mais tempo para se preparar" e apresenta "jogadores de grande qualidade".



Questionado sobre o peso que o clássico entre Benfica e FC Porto pode vir a ter em contas futuras do Sporting no que toca à tabela classificativa, José Peseiro assegurou: "Não conta o que os outros vão fazer, conta o que nós faremos. Não vamos para o jogo a pensar nisso. Estamos na sétima jornada e a única coisa que temos na nossa cabeça é conquistar os três pontos", afirmou, numa altura em que os leões são quarto classificado, com 14 pontos, menos dois do que dragões e a um dos encarnados - o Sp. Braga lidera com 16 pontos.



De fora para a viagem ao terreno do 18º classificado do campeonato português ficaram Viviano, Lumor, Bruno César, Wendel, por opção, e Bas Dost e Mathieu devido a lesão.



Battaglia aponta à titularidade

Rodrigo Battaglia prepara-se para regressar aos relvados no jogo de hoje com o Portimonense, depois da paragem devido a dores musculares que o fez falhar o jogo com o Marítimo e com o Vorskla para a Liga Europa.

O médio argentino já fez ontem um teste decisivo no treino da tarde, que determinou a sua viagem para Portimão. Antes, na conferência de imprensa, Peseiro já tinha revelado que havia boas "hipóteses de contar com o argentino" frente ao Portimonense.



Bagagens revistadas

A Autoridade Tributária fez uma busca minuciosa ao equipamento do Sporting no aeroporto de Lisboa, quando a equipa regressou da Ucrânia.



Os leões chegaram a Portugal na sexta-feira, pelas 15h00, e foram alvo de uma operação da Autoridade tributária, que controlou todo o tipo de equipamento que os leões levaram e trouxeram da Ucrânia, depois de terem vencido o Vorskla, por 2-1, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo E da Liga Europa, que permitiu aos leões manterem o primeiro lugar a par do Arsenal.



Fonte do Sporting disse ao CM tratar-se de uma "operação natural" quando a equipa joga em países que não fazem parte da União Europeia.



Segundo a mesma fonte, a operação decorreu dentro da "normalidade", com a equipa a deixar o aeroporto rumo a Alcochete, onde acabou por realizar um treino com vista ao jogo deste domingo com o Portimonense.