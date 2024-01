Petar Musa é um dos jogadores do atual plantel do Benfica que devem sair até ao fecho do mercado de inverno. Apesar de o jogador croata ter garantido recentemente que só pensa ficar, certo é que as propostas têm-se multiplicado.



Schmidt (juntamente com o presidente Rui Costa) decidiu congelar as saídas nesta fase e tal só deverá acontecer, no caso de Musa, após a Taça da Liga, troféu que o Benfica quer muito voltar a conquistar.









Ver comentários