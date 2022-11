O árbitro de futebol João Pinheiro foi esta terça-feira ouvido no Tribunal Central Criminal de Lisboa, na condição de testemunha, em mais uma sessão de julgamento do processo de divulgação dos emails do Benfica.



O árbitro minhoto respondeu às questões dos advogados dos arguidos Francisco J. Marques, Diogo Faria e Júlio Magalhães.









Ver comentários