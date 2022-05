E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Celebrou recentemente 40 anos à frente do FC Porto e, este sábado, foi de sorriso rasgado que Pinto da Costa viu o clube que preside ganhar o 30.º título de campeão, o 23.º desde que Pinto da Costa lidera os dragões.



Foi a 17 de abril de 1982 que Pinto da Costa foi eleito pela primeira vez presidente do FC Porto, dando o primeiro passo de um percurso que mudou o paradigma e transferiu de mãos a hegemonia do futebol português.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.05.2022, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento