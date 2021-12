Pinto da Costa deveria demitir-se do cargo de presidente do FC Porto. Esta é a opinião de mais de metade (53,9 por cento) dos inquiridos numa sondagem realizada pela empresa Intercampus para o CM e CMTV. O estudo revela que os recentes casos de Justiça estão a afetar a imagem do líder portista, ao ponto de uma em cada duas pessoas auscultadas dizer que este deveria abandonar o cargo.