Pinto da Costa tentou mais uma vez, nesta semana, ganhar o apoio público de Sérgio Conceição, no sentido de poder acenar com esse trunfo no anúncio da sua recandidatura à presidência do FC Porto. Segundo apurou o CM, o treinador deu um rotundo não ao dirigente, tendo mesmo ficado exasperado perante a insistência demonstrada por este.









