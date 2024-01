Plantel do Barcelona elege treinador preferido para suceder a Xavi

O plantel do Barcelona elegeu Luis Enrique como o treinador preferido para suceder a Xavi Hernández, relatou este domingo o jornal Sport.O técnico do Paris Saint-Germain orientou o emblema catalão durante três temporadas, entre 2014 e 2017. Ao leme dos 'blaugrana', conquistou uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, duas Ligas espanholas, três Taças do Rei e uma Supertaça espanhola.Diversos elementos do plantel do Barcelona trabalharam às ordens do técnico espanhol no referido período e consideram-no a figura ideal para reconduzir o clube ao êxito desportivo. O desejo partiu quer do núcleo de capitães, nomeadamente do guarda-redes alemão Ter Stegen, quer de jovens futebolistas, como o médio espanhol Pedri.No fim da temporada, Xavi Hernández abandonará o Barcelona . "É hora de mudar a dinâmica e anunciar que a partir de 30 de junho não continuarei cá", adiantou o treinador na conferência de imprensa após a derrota caseira com o Villareal (5-3), em jogo da 21ª jornada da Liga espanhola. O ex-futebolista do clube não quer "ser um problema", sobretudo "para os jogadores", declarou no sábado.A ligação contratual de Luis Enrique ao Paris Saint-Germain, emblema da Liga francesa em que atuam os portugueses Vitinha, Gonçalo Ramos e Danilo Pereira, é válida até junho de 2025.