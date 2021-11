O futuro de Fernando Santos enquanto selecionador nacional está garantido até março de 2022, mês em que se realizam os jogos do play-off de qualificação para o Mundial do Qatar. Mas não para lá dessa data. Segundo apurou o Correio da Manhã, caso a seleção portuguesa falhe a presença na fase final, o treinador deixará de ter condições para continuar no cargo.