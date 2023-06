Polícia checa deteve 23 adeptos de West Ham e Fiorentina por causarem distúrbios em Praga

A polícia checa deteve 23 adeptos de West Ham e Fiorentina, na sequência de distúrbios causados à margem da final da Liga Conferência Europa de futebol, que decorreu em Praga na quarta-feira e que os ingleses venceram por 2-1.

De acordo com as autoridades policiais checas, uma pessoa é suspeita de ter atacado um polícia e outras duas de hooliganismo. Os restantes são suspeitos de crimes menores, como uso de artefactos pirotécnicos.

A polícia não especificou quantos dos 23 detidos eram adeptos do West Ham ou da Fiorentina, mas o ministro checo da Administração Interna, Vít Rakusan, notou que os italianos estavam em maioria.

Na quarta-feira, as autoridades checas já tinham revelado que adeptos italianos da Fiorentina atacaram adeptos ingleses do West Ham num bar no centro de Praga antes da final da Liga da Conferência Europa.

Na sequência dos desacatos, três adeptos do West Ham e um polícia ficaram feridos e 16 pessoas foram ainda detidas, segundo a polícia checa, que decidiu abrir uma investigação aos incidentes.

As autoridades checas estimaram que cerca de 35.000 adeptos se deslocaram a Praga para assistir à final da competição, embora só cerca de 10.000 tivessem bilhete para entrar no estádio Eden.

O West Ham conquistou na quarta-feira o segundo troféu europeu da sua história, 58 anos depois, ao vencer a final da Liga Conferência Europa de futebol diante da Fiorentina, por 2-1, em jogo disputado em Praga.

O argelino Said Benrahma adiantou os ingleses, aos 62 minutos, de grande penalidade, mas Giacomo Bonaventura empatou para formação de Florença, aos 67, antes de Jarrod Bowen consumar o triunfo e a conquista dos londrinos na segunda edição da prova, ao 'cair do pano', aos 90.

Os 'hammers', que na época passada tinham atingido as meias-finais da competição, contavam até hoje com um título europeu no currículo, a Taça das Taças, em 1964/65, sendo que a última vez que tinham disputado a decisão de uma competição europeia tinha sido em 1975/76, também na Taça das Taças.

Na primeira parte do jogo, o capitão da Fiorentina, Cristiano Biraghi, foi atingido na cabeça por um copo de cerveja atirado das bancadas e teve de ser assistido. O West Ham condenou o incidente e prometeu investigar.