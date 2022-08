PSP investiga alegada 'ajuda' membros dos No Name Boys nos distúrbios de adeptos do Hadjuk Split em Guimarães

Após os incidentes registados na noite desta terça-feira no centro histórico de Guimarães, a Polícia de Segurança Pública (PSP) referiu que identificou 154 adeptos do Hadjuk Split - 122 cidadãos croatas, 23 portugueses e nove adeptos de outras nacionalidades - por alegadamente terem arremessado cadeiras de esplanadas e deflagrado artefactos pirotécnicos.De acordo com o jornal O Público esta quarta-feira, que cita fontes da PSP, os adeptos viajaram para Guimarães em veículos ligeiros e autocarros, com a autoridade a suspeitar que foram os adeptos portugueses, alegados elementos dos No Name Boys - claque benfiquista - , a auxiliar o planeamento logístico deste ataque.Segundo o diário, os autocarros polícia tinham matrícula portuguesa, com os adeptos croatas identificados a ficarem maioritariamente alojados em zonas limítrofes ao concelho de Guimarães.O presidente da câmara disse esperar que esta quarta-feira "esteja tudo em alerta e tudo reforçado", adiantando que pediu ao Ministério da Administração Interna o reforço da polícia e a "articulação" com a Polícia Judiciária e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para detenção dos adeptos em questão.Após a derrota da primeira mão, por 3-1, na Croácia, o Vitória de Guimarães recebe esta quarta-feira o Hajduk Split, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.