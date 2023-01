Pedro Porro vai mesmo ser jogador do Tottenham com o Sporting a receber 47,5 milhões de euros mais 15% do passe de Marcus Edwards.



Um negócio muito vantajoso para os leões que não só conseguem um valor acima da cláusula de 45 milhões (2,5 milhões é relativo ao mecanismo de solidariedade) como uma maior percentagem do passe de Edwards, que passa dos 50% para os 65%.









