Portas do Estádio da Luz abrem com atraso para a receção do Benfica ao Gil Vicente

O Benfica-Gil Vicente, a contar para a 20.ª jornada da 1.ª Liga de futebol, e que tem início marcado para as 18h00 deste domingo, vai mesmo realizar-se.

As portas do Estádio da Luz, em Lisboa, abriram com seis minutos de atraso.

Fontes policiais disseram ao CM que um número ainda indeterminado de agentes escalados para a segurança ao jogo avançaram com baixas médicas na tarde deste domingo.

No entanto, o Comando da PSP de Lisboa, que já tinha um plano alternativo para uma situação destas, conseguiu chamar agentes de outras unidades. Estão também convocados elementos da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico.