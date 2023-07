Portugal com estreia histórica e decisiva no Mundial feminino face a neerlandesas

Portugal cumpre hoje o seu primeiro jogo de sempre num Mundial feminino de futebol, defrontando os Países Baixos, em Dunedin, na Nova Zelândia, em embate com caráter decisivo, apesar de ser da ronda inaugural do Grupo E.

Pelas 19h30 locais (08:30 em Lisboa), a formação comandada por Francisco Neto cumpre, finalmente, o 'sonho', depois de um mês em estágio, que incluiu particulares com Inglaterra (0-0), Ucrânia (2-0) e Noruega (1-2), este último sem caráter oficial.

O Forsyth Barr Stadium será palco do histórico encontro para a seleção feminina de Portugal, que, após uma qualificação em que teve de disputar 13 jogos, conseguiu chegar o Mundial2023, depois de duas presenças em Europeus (2017 e 2022).

Pela frente, a estreante formação das 'quinas' vai ter a vice-campeã mundial em título e campeã europeia de 2017, que é, amplamente, considerada favorita, sendo que venceu sete dos anteriores oito duelos face às lusas, perdendo apenas um.

Se quiser ultrapassar a fase de grupos e chegar aos oitavos de final, Portugal precisa, porém, de conseguir pontuar, até pela presença no agrupamento dos Estados Unidos, a seleção bicampeã mundial em título (triunfos em 2015 e 2019).

Em caso de triunfo, a formação lusa daria um enorme passo rumo aos 'oitavos', que até poderia selar logo na segunda ronda, perante o Vietname, na quinta-feira, e, empatando, manteria tudo em aberto quanto à qualificação.

Pelo contrário, uma derrota reduziria drasticamente as possibilidades de apuramento, apenas para os dois primeiros classificados.

Quanto ao 'onze', a maior dúvida prende-se com a utilização ou não da jovem avançada Kika Nazareth, de 20 anos, que se lesionou em 01 de julho, num particular com a Inglaterra (0-0), mas a titular da baliza também é incerta (Patrícia Morais ou Inês Pereira) e mesmo o esquema tático.

Em qualquer dos cenários, é provável a utilização das defesas Ana Borges, Carole Costa, Diana Gomes e Catarina Amado, das médias Dolores Silva, Andreia Norton e Tatiana Pinto e das avançadas Jéssica Silva e Diana Silva.

O nono encontro entre Portugal e Países Baixos, da primeira ronda do Grupo E, está marcado para domingo, pelas 19h30 locais (08h30 em Lisboa), no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.

O agrupamento é liderado pelos Estados Unidos, bicampeões em título, que no sábado bateram o Vietname por 3-0, com Sophia Smith em destaque, com dois golos (14 e 45+7 minutos) e uma assistência, para Lindsay Horan fechar o resultado (77), em Auckland.