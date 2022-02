Desde esta segunda-feira que Portugal e Espanha têm caminho aberto para organizarem o Mundial 2030, depois de terem ficado sem aquela que era vista como a principal concorrência. Reino Unido e Irlanda desistiram de lutar pela sede da prova, concentrando-se no Euro 2028.Além da candidatura ibérica, formalizada em junho passado com direito a um jogo particular entre as duas seleções, apenas se afigura mais uma frente europeia, composta por Bulgária, Grécia, Roménia e Sérvia.