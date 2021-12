Portugal e Espanha defrontam-se na Liga das Nações. Conheça os outros adversários da Seleção

Espanha, Suíça e República Checa são os adversários da seleção portuguesa de futebol no grupo 2 da terceira edição da Liga das Nações A, ditou esta quinta-feira o sorteio realizado na cidade suíça de Nyon.

Portugal, que venceu a prova no ano de estreia, em 2019, e estava inserido no pote 2 neste sorteio, integra o grupo 2 com uma das quatro cabeças de série, a Espanha, finalista na última edição da prova, enquanto, do pote 3, calhou em sorte aos lusos a Suíça e, do pote 4, a República Checa, seleção promovida à Liga A nesta edição.

Em junho e setembro do próximo ano, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que, quatro das seis rondas, têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do próximo Mundial durante o inverno de 2022.

A composição dos grupos da Liga A:

A1

Áustria

Croácia

Dinamarca

França



A2

República Checa

Suíça

Portugal

Espanha



A3

Hungria

Inglaterra

Alemanha

Itália



A4

País de Gales

Polónia

Países Baixos

Bélgica