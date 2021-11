A seleção portuguesa de futebol joga este domingo para dois resultados possíveis – empate ou vitória – no derradeiro encontro do Grupo A da zona europeia de qualificação para a fase final do Mundial 2022, a realizar no Qatar, dentro de um ano. Frente à Sérvia, num Estádio da Luz cheio e com cerca de 60 mil pessoas nas bancadas, só a derrota compromete o apuramento direto. Ainda assim, em caso de desaire, Portugal terá como derradeira hipótese o play-off a decorrer em março. Que terá um novo formato. Ao contrário do que acontecia antes (uma eliminatória a duas mãos com o mesmo adversário), agora há dois ‘mata-mata’: uma meia-final com um adversário e, em caso de vitória, uma final com outro adversário. Um cenário a evitar, portanto. Um ponto basta este domingo. O ponto final. Que garante, também, 10 milhões de euros como prémio de apuramento.









Fernando Santos está otimista. Apesar da frouxa exibição no jogo da passada quinta-feira, na República da Irlanda (0-0), o selecionador nacional acredita que, desta vez, as coisas serão diferentes. “Portugal vai vencer o jogo”, disse o técnico no lançamento do jogo deste domingo. E deu a receita para lá chegar: “É importante ter organização, concentração, paixão e confiança. É nesses que nos devemos centrar para sermos uma equipa forte a atacar, com capacidade de fazer golos. Devemos ser uma equipa equilibrada e forte.”

Perguntas CM 14 de Novembro de 2021 Futebol: Portugal merece passagem direta ao Mundial? SIM NÃO Votar





Leia também Fernando Santos deve manter base de jogadores para atacar as decisões de qualificação para o Mundial2022 Cristiano Ronaldo pede apoio aos portugueses

Santos diz estar preparado para enfrentar uma Sérvia à qual só a vitória interessa. “Espero da equipa da Sérvia o que esperava nos outros jogos. Não espero uma postura diferente. Pensam sempre em ganhar, em termos ofensivos procuram situações para fazer golo.” E garante que Portugal não vai jogar a pensar no empate. “Não me parece que o pensamento possa ser esse. As duas equipas vão tentar vencer e nenhuma delas vai jogar à maluca. Nem a Sérvia, que precisa de ganhar, vai jogar assim. Não vai ser uma equipa completamente desequilibrada. Se se desequilibrarem, têm mais riscos a correr”, diz Fernando Santos, em jeito de desafio.

Cristiano Ronaldo não compareceu este sábado na conferência de imprensa de lançamento do jogo desta noite. Mas deixou um apelo aos portugueses, nas redes sociais. “É por Portugal e pelos portugueses que queremos marcar, uma vez mais, presença no Campeonato do Mundo. E é com a força de Portugal e dos portugueses que vamos lá chegar! Contamos com o vosso apoio! Rumo ao Qatar 2022”, escreveu CR7, tendo recebido rapidamente 1,5 milhões de ‘gostos’ pela publicação.





Ronaldo estará este domingo no trio ofensivo da equipa lusa, ao lado de Bernardo Silva e Diogo Jota. O onze inicial será, de resto, muito diferente do que foi apresentado há três dias, na Irlanda. Na defesa, Rui Patrício terá a companhia de um quarteto totalmente diferente daquele que atuou em Dublin. E que será formado por João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte e Nuno Mendes. As dúvidas ficam para o meio-campo, entre William e João Moutinho para atuar perto de Palhinha e Bruno Fernandes.







Rúben Dias fala de “jogo especial”



“Estamos muito motivados. Além de ser o jogo que é, da importância que terá, existe o fator extra de termos, finalmente, um estádio cheio em nossa casa. Para nós, é especial”, disse Rúben Dias, no lançamento do jogo deste domingo. O central garante que apesar de o empate chegar para a qualificação, o pensamento está noutro nível. “Nunca, nem por uma vez, joguei um jogo que não fosse para ganhar. A mentalidade é a mesma de sempre.”





Portas do Estádio

abrem às 17h15



As portas do Estádio da Luz abrem às 17h15, duas horas e meia antes do início do jogo (19h45). Haverá controlos certificados Covid nas entradas, pelo que o processo poderá provocar filas nos acessos.





Bélgica e França

garantem bilhete



Bélgica e França garantiram este sábado a qualificação para a fase final do Mundial. Juntam-se à Alemanha e Dinamarca, já apuradas na Europa, ao Brasil e ao Qatar (este na qualidade de país organizador).