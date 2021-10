Portugal inicia esta terça-feira o ataque final à qualificação direta para o Mundial que se realiza entre novembro e dezembro do próximo ano, no Qatar. Apenas o 1º classificado de cada grupo tem entrada garantida e a seleção nacional não deverá desperdiçar pontos esta terça-feira (19h45), no Estádio do Algarve, frente ao Luxemburgo, para não se atrasar na luta a dois com a Sérvia pelo apuramento.