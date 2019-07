Portugal entra a vencer na qualificação da Liga Europeia de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu esta sexta-feira por 3-1 a Polónia, na primeira jornada do grupo 1 da primeira fase de qualificação da Liga Europeia, que decorre até domingo, na Nazaré.No arranque da Divisão A, a equipa comandada por Mário Narciso, terceira colocada na última Liga Europeia, marcou por intermédio de João Gonçalves, Jordan e Bê Martins, antes de Madani reduzir para os polacos, nos derradeiros instantes da partida.Portugal, que no mês passado conquistou a medalha de ouro nos Jogos Europeus, em Minsk, na Bielorrússia, divide a liderança do grupo 1 com a Ucrânia, ambos com três pontos, sendo que os ucranianos bateram a Suíça, por 7-5.A primeira fase de qualificação da Liga Europeia decorre na Nazaré, até domingo, enquanto a segunda terá lugar em Catania, em Itália.Já a fase final do Campeonato de Europa vai realizar-se na Figueira da Foz, em setembro, o mesmo sucedendo na edição do próximo ano.