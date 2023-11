Portugal já sabe que não vai defrontar Alemanha, Bélgica, Espanha, França e Inglaterra na fase de grupos do Euro 2024, que se realiza em território germânico entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano. Estes cinco gigantes, tal como a seleção nacional, serão cabeças de série no sorteio que se realiza a 2 de dezembro, pelo que não poderão defrontar-se. A equipa das Quinas fica com a certeza que, numa fase inicial, não terá de medir forças com uma mão cheia de outros candidatos ao título.









A fase final do Europeu terá 24 seleções, divididas por seis grupos. Passam aos oitavos de final os dois primeiros de cada agrupamento e os quatro melhores terceiros classificados.

Itália, Eslovénia e Rep. Checa juntaram-se esta segunda-feira à lista de apurados para o Euro 2024 (ver infografia). Esta terça-feira, Croácia e País de Gales disputam a última vaga reservada à fase de qualificação. Restam, depois, três lugares que serão atribuídos num play-off marcado para março do próximo ano. A essa fase terão acesso as equipas com melhor desempenho nas ligas A, B e C da última Liga das Nações.