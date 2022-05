Portugal inicia preparação para os primeiros quatro jogos da Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol inicia hoje, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a preparação para os quatros primeiros jogos do Grupo 2 da Liga das Nações A, que não irá contar ainda com Rui Patrício e Diogo Jota.

O guarda-redes da Roma, treinada por José Mourinho, que na quarta-feira foi titular na vitória que valeu aos transalpinos a conquista da primeira edição da Liga Conferência Europa, pelo que irá apresentar-se mais tarde em Lisboa.

Já o avançado do Liverpool deverá ser mesmo o último dos 26 eleitos pelo selecionador luso, Fernando Santos, a juntar-se à comitiva, visto que no sábado disputa a final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid.

De resto, os outros 24 convocados devem marcar presença no principal relvado da Cidade de Futebol, num treino que terá início às 17:00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, e que será antecedido de conferência de imprensa com um atleta a designar, a partir das 16:30.

No Grupo 2 da Liga A, Portugal começa por defrontar a Espanha, em 02 de junho, em Sevilha, depois joga duas vezes em Alvalade, em 05, com a Suíça, e em 09, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Depois destes quatro jogos, a formação das 'quinas' cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2022, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.