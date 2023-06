Portugal está obrigado a vencer a Bélgica (esta terça-feira, 17h00) para aspirar à presença nos quartos de final do Euro sub-21. Mas o triunfo poderá ser insuficiente. É também necessário que os Países Baixos não consigam derrotar a anfitriã Geórgia.





A seleção nacional, última classificada do Grupo A, ainda não sabe o que é vencer nesta edição do Euro sub-21 (perdeu com a Geórgia, por 2-0, e empatou com os Países Baixos, 1-1). Uma questão abordada por Rui Jorge na antevisão do jogo: “É evidente que temos qualidade, mas temos de chegar cá e prová-lo, e não o temos feito. Espero que consigamos fazê-lo frente à Bélgica”, afirmou o selecionador.