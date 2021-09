Rúben Amorim confirmou esta quinta-feira a gravidade da lesão no pé esquerdo de Pote que o vai afastar dos relvados por mais um mês, falhando pelos menos os jogos com Marítimo, B. Dortmund e Arouca. “O Pote não jogará até à paragem das seleções. É assim a vida. Nós estamos preocupados com ele, mas ele está animado. Já foi ao campo um bocadinho. Há pressa e não há pressa, estamos é preocupados com a saúde do Pote. Já o Inácio não estará neste jogo, nem em Dortmund. Com o Arouca, vamos ver”, disse o treinador do Sporting na antevisão do jogo desta sexta-feira (19h00, Sport TV 2) dos leões com o Marítimo em Alvalade.









A paragem das seleções visa os jogos com o Qatar (particular a 9 de outubro) e com o Luxemburgo (qualificação para o Mundial no dia 12). Pote poderá regressar frente ao Besiktas (dia 19), mas o mais provável será frente ao Moreirense no dia 23.





Leia também Sporting quer vencer o Marítimo ainda sem Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio Amorim recusou ainda a ideia de fazer gestão de jogadores a pensar na Champions. “O mais importante é o campeonato. Uma boa classificação garante-nos novamente a Liga dos Campeões, outro encaixe financeiro, e isso é o mais importante”, disse, reafirmando: “Não vou fazer poupanças e não estou preocupado porque a motivação para Dortmund será sempre alta. Se estiverem cansados, mudamos de jogadores. Queremos é jogadores frescos.”

O Sporting interrompeu no Estoril (vitória, por 1-0) uma série de dois empates (Famalicão e FC Porto, Liga) e uma goleada sofrida (1-5) com o Ajax na Champions, situação a que Amorim pretende dar continuidade: “Todos os jogos são importantes. Fomos claramente superiores ao Estoril. Para o bem e para o mal, podemos sempre dar a volta. Num clube grande, tudo muda de um momento para o outro.”







Voto de confiança para paulinho



“Paulinho tem de continuar a fazer aquilo que tem vindo a fazer. Tem jogado muito bem. Os golos dão sumo, mas nós olhamos a muito mais que isso. O Paulinho melhorou muito a equipa”, disse Rúben Amorim.