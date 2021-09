Pablo Sarabia ganhou a titularidade no Sporting depois uma exibição consistente frente ao Estoril (triunfo por 1-0), que agradou ao técnico Rúben Amorim.Segundo o CM apurou, o treinador leonino enalteceu a postura do extremo espanhol, de 29 anos, no jogo. Trouxe experiência à equipa e nunca se escondeu da bola.