"Precisamos de um bom resultado": Schmidt quer Benfica sem cometer erros na Liga Europa

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, lembrou esta quarta-feira que não se podem cometer erros nas eliminatórias para seguir em frente na Liga Europa de futebol e acrescentou que "não faz sentido pensar já nas próximas rondas".

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Toulouse, do play-off de acesso aos oitavos de final, o técnico desvalorizou a sobrecarga de jogos em fevereiro, colocando o foco sempre "no jogo seguinte" e definiu como objetivo para quinta-feira "ganhar para ter um bom ponto de partida para o segundo jogo", em França.

"Na fase de eliminatórias desta competição, é claro que não podemos cometer quaisquer erros, porque não os podemos corrigir como na fase de grupos. Por isso, temos de estar preparados. Jogamos em casa e precisamos de um bom resultado", apontou o alemão.

Questionado sobre se o Benfica assume, nesta fase da época, o objetivo de vencer a Liga Europa, Schmidt respondeu que "independentemente da competição" a sua equipa "tenta sempre ganhar todos" os encontros.

"Damos sempre tudo e claro que se ganharmos e acabarmos na final podemos ganhar o título, mas não faz sentido pensarmos já nas próximas eliminatórias", comentou.

Na quinta-feira, os encarnados recebem o Toulouse, equipa que tem conseguido melhores resultados na Liga Europa do que na Liga francesa na presente temporada e o técnico 'encarnado' reconheceu "uma motivação extra" do adversário para esta competição, mas lembrou que "no campeonato também já mostrou qualidade contra adversários muito bons".

"Mas especialmente na fase de grupos da Liga Europa foram muito constantes, só perderam um jogo. Isso mostra que têm uma motivação extra para as competições internacionais e é com isso que temos de contar amanhã [quinta-feira]", advertiu.

Antes do técnico, também o médio João Neves enalteceu as qualidades do próximo adversário, que segue em 14.º lugar na I Liga francesa.

"Sabemos que o Toulouse tem qualidade e vamos tentar anulá-los e aproveitar os pontos fracos deles. Apesar de não estarem muito bem na Liga francesa, são um adversário competente. São competições diferentes, nunca sabemos o que pode acontecer e vamos dar o nosso melhor", assegurou o jovem de 19 anos.

O Benfica recebe o Toulouse na quinta-feira, em partida da primeira mão do 'play-off' de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, com início previsto para as 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

A equipa orientada por Roger Schmidt foi relegada para a Liga Europa, após terminar o Grupo D da Liga dos Campeões em terceiro lugar, atrás de Real Sociedad e Inter Milão, enquanto o Toulouse foi segundo classificado no Grupo E da segunda competição europeia, apenas atrás do Liverpool.

Nos campeonatos dos seus países, o Benfica lidera a I Liga portuguesa com 52 pontos, os mesmos do Sporting, mas mais um jogo disputado do que os 'leões', enquanto o Toulouse é 14.º classificado na Liga francesa, um ponto acima da linha de água e com apenas mais quatro pontos do que o último.