Prémio milionário coloca Cavani acima de Jorge Jesus

A complexidade da contratação de Cavani obriga a um esforço financeiro por parte da SAD do Benfica que, segundo apurou o CM, implica o pagamento de um prémio de assinatura na ordem dos oito milhões de euros. Essa verba, aliada ao que o internacional uruguaio vai auferir por cada um dos três anos de contrato que tem à sua espera na Luz, 5 milhões de euros brutos, dá um total de 23 milhões de euros. Esta soma, repartida então pelos ditos três anos, representa um ganho anual na ordem dos 7,6 milhões de euros (3,8 limpos). O que faz de Cavani o elemento mais bem pago do balneário da Luz, inclusivamente acima de Jorge Jesus, que aufere 6 milhões de euros brutos (3 milhões limpos) por cada uma das duas épocas contratadas com o Benfica.









A vinda do avançado sul-americano para o emblema da Luz envolve, pois, uma complexa teia financeira. Segundo sabe o CM, o Benfica delegou em especialistas fiscais e financeiros a tarefa de encontrar uma solução que agrade às várias partes envolvidas: clube, jogador e intermediários, neste caso o meio-irmão de Cavani, Walter Guglielmone, que tem mediado o processo. Assim que tudo fique aclarado, o jogador viajará para Lisboa, o que se espera que aconteça a todo o momento, pois Jorge Jesus quer ter todos os reforços à sua disposição o mais rapidamente possível.

Depois de Cebolinha, Vertonghen e Waldschmidt terem sido apresentados, a prioridade dos responsáveis do Benfica (entenda-se, Luís Filipe Vieira e Rui Costa) vira agora para o fecho do complexo dossiê Cavani, ficando então quase definido o plantel para a nova época.











Luís Filipe Vieira é o melhor presidente para o Benfica, no contexto das eleições a realizar em outubro próximo, segundo revelam os resultados de uma sondagem Intercampus feita para o CM e a CMTV. O atual líder das águias recolhe as preferências de quase quatro em cada dez inquiridos num estudo, que, note-se, tem como base de trabalho os portugueses de uma forma geral e não apenas adeptos do Benfica.A seguir a Luís Filipe Vieira, que preside aos destinos do clube da Luz desde 2003, aparece João Noronha Lopes, mas a grande distância, recolhendo apenas a preferência de um em cada dez inquiridos. Seguem-se, por ordem, Rui Gomes da Silva, Bruno Costa Carvalho e Francisco Benitez.Dado importante neste estudo tem que ver com o facto de uma em cada três pessoas não ter opinião formada sobre o assunto ou simplesmente não querer responder.